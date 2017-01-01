У п'ятницю в Україні триватиме морозна погода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опадів у столиці не прогнозують

У п'ятницю, 10 лютого, в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-17 градусів, удень -5...-7 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-21 градус, удень -3...-9 градусів.

У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень +1...-4 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-21 градус, удень -2...-8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-21 градус, удень -3...-9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-22 градуси, вдень -3...-9 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-20 градусів, в Одеській області -9...-14 градусів, удень -2...-8 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, удень -1...-6 градусів.