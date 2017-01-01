У п'ятницю в Україні триватиме морозна погода
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Опадів у столиці не прогнозують
У п'ятницю, 10 лютого, в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-17 градусів, удень -5...-7 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-21 градус, удень -3...-9 градусів.
У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень +1...-4 градуси.
На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-21 градус, удень -2...-8 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-21 градус, удень -3...-9 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-22 градуси, вдень -3...-9 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-20 градусів, в Одеській області -9...-14 градусів, удень -2...-8 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, удень -1...-6 градусів.