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    У п’ятницю в Україну прийдуть дощі

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    Сухо буде лише на півдні України

    У п'ятницю, 12 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +14...+16 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, на Закарпатті +7...+12 градусів, вдень +11...+18 градусів. У Карпатах вночі невеликий дощ, вдень сильний дощ, температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +6...+11 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, у Сумській області +1...+6 градусів, вдень +12...+17 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +14...+21 градус.

    На сході України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, у Луганській області +1...+6 градусів, вдень +12...+19 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+12 градусів, вдень +15...+22 градуси.

    У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +16...+23 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +16...+18 градусів.

    Як повідомлялося, вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. Зокрема, сніг випав у Києві.

    Вночі 11 травня температура повітря була 1–6° тепла. Крім узбережжя морів, на ґрунті і місцями в повітрі спостерігалися заморозки 0–5°.

    Як повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, цей холодний період збережеться протягом двох діб, після чого відбудеться поступове підвищення температури, опади будуть проходити у вигляді дощу.

    Джерело: Українські новини

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