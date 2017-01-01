У п’ятницю віденський суд знову розгляне справу Фірташа

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Дмитро Фірташ в віденському суді

Суд розгляне вимогу прокуратури Відня про затримання Фірташа за екстрадиційним ордером США

У п’ятницю, 24 лютого, Земельний суд Відня розгляне вимогу прокуратури Відня про затримання бізнесмена Дмитра Фірташа за екстрадиційним ордером США. Про це Українським Новинам повідомив представник захисту Фірташа.

У зв'язку з тим, що суд у четвер відхилив запит Іспанії на затримання бізнесмена, представник прокуратури Відня відразу ж після прийняття рішення про звільнення Фірташа поставив вимогу щодо затримання бізнесмена за наявною справою про екстрадицію в США.

Рішення щодо нової вимоги прокуратури Відня суд прийме 24 лютого вдень.

«Дмитро Фірташ заперечує всі обвинувачення проти нього, і ми впевнені, що його невинуватість буде доведена», – заявили адвокати.

Захист підкреслює, що іспанський ордер стосується тих обвинувачень, які фігурують у запиті США.

«Іспанське розслідування не тільки стосується одних і тих самих обвинувачень, які були подані з боку влади США в Іллінойсі, але і були подані іспанською владою за інструкцією прокуратури Чикаго. Це все частина тієї ж історії – політичного переслідування Дмитра Фірташа», – зазначили адвокати.

Як повідомлялось 21 лютого, Фірташа затримали у Відні. Речниця віденської прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов'язане з рішенням суду про екстрадицію і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей.

Сьогодні, 23 лютого, Земельний суд Відня відмовився задовольнити запит прокуратури Відня про арешт Фірташа за екстрадиційним ордером Іспанії. Суд звільнив Фірташа без внесення додаткової застави, при цьому бізнесмен здав свій закордонний паспорт. Повідомлялося, що бізнесмену доведеться залишитися під вартою у віденській в'язниці, як мінімум, ще добу.

Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.

Адвокати можуть подати апеляцію протягом 14 днів.