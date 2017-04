У Радбезі ООН пропонують оновлений варіант резолюції щодо хіматаки в Сирії

Британія разом з США і Францією поширили перероблений проект резолюції по Сирії, що засуджує хімічну атаку

Велика Британія, США і Франція поширили в Раді Безпеки ООН оновлений варіант свого проекту резолюції з розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня.

Про це повідомив постійний представник Сполученого Королівства при всесвітній організації Меттью Райкрофт.

«Сполучене Королівство разом з США і Францією поширили перероблений проект резолюції по Сирії, що засуджує хімічну атаку і вимагає повного співробітництва в її розслідуванні», – написав дипломат.

Райкрофт закликав усіх членів Радбезу підтримати документ, а також висловився на користь «відповідного політичного процесу», який призведе до мирного врегулювання конфлікту в Сирії.

