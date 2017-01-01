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    У Радбезі ООН пропонують оновлений варіант резолюції щодо хіматаки в Сирії

    • Сьогодні, 21:11
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    Британія разом з США і Францією поширили перероблений проект резолюції по Сирії, що засуджує хімічну атаку

    Велика Британія, США і Франція поширили в Раді Безпеки ООН оновлений варіант свого проекту резолюції з розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня.

    Про це повідомив постійний представник Сполученого Королівства при всесвітній організації Меттью Райкрофт.

    «Сполучене Королівство разом з США і Францією поширили перероблений проект резолюції по Сирії, що засуджує хімічну атаку і вимагає повного співробітництва в її розслідуванні», – написав дипломат.

    Райкрофт закликав усіх членів Радбезу підтримати документ, а також висловився на користь «відповідного політичного процесу», який призведе до мирного врегулювання конфлікту в Сирії.

    Нагадаємо, 12 квітня держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він  має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.

    США ООН розслідування
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