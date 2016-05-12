У Раді чекають пояснень від керівників Генштабу та Міноборони

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Засідання комітету ВР з питань нацбезпеки оборони

Пашинський ініціював засідання комітету нацбезпеки та оборони

Сьогодні, 24 травня о 15.00 відбудеться засідання парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, на яке було запрошено керівництво Генерального штабу та міністерства оборони України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова цього комітету народний депутат України Сергій Пашинський.

«... Щодо засобів зв’язку. Враховуючи великий резонанс цього питання і його стратегічну важливість для розбудови збройних сил – я ініціюю засідання комітету нацбезпеки та оборони в середу, 24 травня о 15.00 з запрошенням Міністра оборони та керівника Генштабу, щоб вони дали вичерпні пояснення з питань, що піднімаються в ЗМІ. Запрошую усіх журналістів, хто цікавиться даною темою», – написав Пашинський.

Також, згідно проекту порядку денного, що розміщена на офіційному сайті комітету, члени комітету планують розглянути урядовий проект закону Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців (№ 6372), депутатський Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо проведення спеціальної перевірки) (№ 2485), депутатський Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття (припинення) громадянства України, громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав(№ 5433) та депутатський Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 18 травня 2017 року про прийняття у другому читанні та в цілому як Закону проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (№ 2985-П).