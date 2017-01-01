У Раді готуються ввести мовні квоти для журналів та газет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Друковані засоби масової інформації

Нардепи хочуть українізувати друковані ЗМІ

У Раді зареєстрований законопроект, який передбачає введення мовних квот для друкованих ЗМІ. Так, 50% тексту в них має бути українською. Про це заявила голова комітету парламенту з питань інформаційної політики Вікторія Сюмар в інтерв'ю ЛІГА.net.

«Якщо говорити не про інтернет-ЗМІ, а про пресу, то у нас є законопроект, що передбачає 50% україномовного контенту для друкованих ЗМІ», - зазначила вона.

Також Сюмар розповіла, що вона - прихильник того, щоб держава пішла шляхом стимулювання, а не директив: щоб зробили для тих, хто дотримується цієї квоти, якісь податкові пільги або пільги із розповсюдження.

«Але тут ми ще будемо думати, як краще прописати, оскільки норми цього проекту переплітаються і з нормами мовних законів й нормами законопроектів від Кабміну, які зараз на розгляді в комітеті з питань інформполітики, які стосуються друкованих ЗМІ», - наголосила депутат.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови в аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації» (№5313), встановивши для загальнонаціональних каналів квоту в 75% для передач і фільмів українською мовою і 60% - для місцевих.

Читайте також статтю: Жалоба для «Інтера» та «України». Як буде діяти закон про мовні квоти на ТБ