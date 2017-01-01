У Раді ініціюють заборону в'їзду в Україну журналістам, що приїздили в ОРДЛО з Росії
- Сьогодні, 15:47
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Розсилка
Фото: архів політика
Ірина Геращенко
Списки тих, хто незаконно перетинав кордон України складатиме Державна прикордонна служба
Заборону на в'їзд в Україну потрібно застосувати до всіх, хто перетинав територію країни через неконтрольовані ділянки. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради - представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко Facebook, передає «Главком».
«Заборона на в'їзд в Україну повинна бути введена і проти тих пропагандистів, незаконно, не з КПВВ, а через неконтрольовані ділянки україно-російського кордону заїжджали на окупований Донбас», - написала Геращенко.
Також нардеп додала, що Державній прикордонній службі Україні потрібно скласти списки тих, хто незаконно перетинав кордон країни.
Заборона на в'їзд в Україну потрібно застосувати до всіх, хто перетинав територію країни через неконтрольовані ділянки. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради - представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко Facebook. "Заборона на в'їзд в Україну повинна бути введена і проти тих пропагандистів, незаконно, не з КПВВ, а через неконтрольовані ділянки україно-російського кордону заїжджали на окупований Донбас", - написала Геращенко. Також Геращенко написала, що Державній прикордонній службі Україні потрібно скласти списки тих, хто незаконно перетинав кордон країни. "Треба допомогти ДПС скласти ці списки, тому всім, хто відстежив на окупованому Донбасі всіляких російських пропагандистів - прохання інформувати за це наші спецслужби. А ті приймуть правильне рішення, згідно з українськими законами", - написала вона.
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Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/rade-initsiiruyut-zapret-vezda-ukrainu-zhurnalistam-1494159991.html