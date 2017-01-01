У Раді ініціюють заборону в'їзду в Україну журналістам, що приїздили в ОРДЛО з Росії

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Фото: архів політика Ірина Геращенко

Списки тих, хто незаконно перетинав кордон України складатиме Державна прикордонна служба

Заборону на в'їзд в Україну потрібно застосувати до всіх, хто перетинав територію країни через неконтрольовані ділянки. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради - представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко Facebook, передає «Главком».

«Заборона на в'їзд в Україну повинна бути введена і проти тих пропагандистів, незаконно, не з КПВВ, а через неконтрольовані ділянки україно-російського кордону заїжджали на окупований Донбас», - написала Геращенко.

Також нардеп додала, що Державній прикордонній службі Україні потрібно скласти списки тих, хто незаконно перетинав кордон країни.