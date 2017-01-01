У Раді ЄС обіцяють не тягнути з завершенням процедури надання безвізу Україні

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Безвіз для України

Наступний етап - це схвалення Радою ЄС та підписання відповідного законодавчого акту

У Раді ЄС запевнили, що мають намір завершити процедуру надання безвізу Україні в найкоротші терміни. Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

«Сьогодні було дуже позитивне рішення. Воно було очікуваним, оскільки вже позитивно була оцінена робота, проведена Україною... Далі мають відбутися дебати та прийняття рішення про безвізовий режим на пленарному засіданні Європейського парламенту... Наступний етап - це схвалення Радою ЄС та підписання відповідного законодавчого акту. Тут терміни вже не залежать від України, це внутрішня процедура ЄС. Нас запевнили європейські партнери, що це буде досить швидко. Вони самі зацікавлені у виконанні своїх зобов'язань. Ми дуже сподіваємося, що ця процедура запрацює якомога швидше», - розповіла Беца в ефірі «112 Україна».

Нагадаємо, сьогодні комітет Європарламенту підтримав надання безвізу Україні.

2 березня посли ЄС затвердили угоду щодо надання безвізу для України.

Як повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.

Європарламент має намір розглянути українське питання 5 квітня.



