У Раді ЄС обіцяють, що безвіз для України запрацює в червні
- Сьогодні, 19:49
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У Мальтійському головуванні при Раді ЄС прокоментували схвалення послами ЄС рішення про візову лібералізацію для України
Українські громадяни зможуть подорожувати до країн Євросоюзу без віз уже в червні 2017 року. Про це Укрінформуповідомили у Мальтійському головуванні при Раді ЄС.
«Швидке затвердження країнами-членами візової лібералізації для України означає, що вона набуде чинності у червні», - прокоментували у Мальтійському головуванні сьогоднішнє рішення послів країн-членів при раді ЄС про затвердження проекту законодавчої резолюції щодо візової лібералізації для України.
Нагадаємо, 28 лютого Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму. Далі, відповідно до процедури, це рішення має бути проголосоване Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.
Як повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.
Європарламент має намір розглянути українське питання 5 квітня.