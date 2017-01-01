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    У Раді ЄС обіцяють, що безвіз для України запрацює в червні

    • Сьогодні, 19:49
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    Подорожі українців до Європи без віз
    Подорожі українців до Європи без віз

    У Мальтійському головуванні при Раді ЄС прокоментували схвалення послами ЄС рішення про візову лібералізацію для України

    Українські громадяни зможуть подорожувати до країн Євросоюзу без віз уже в червні 2017 року. Про це Укрінформуповідомили у Мальтійському головуванні при Раді ЄС.

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    «Швидке затвердження країнами-членами візової лібералізації для України означає, що вона набуде чинності у червні», - прокоментували у Мальтійському головуванні сьогоднішнє рішення послів країн-членів при раді ЄС про затвердження проекту законодавчої резолюції щодо візової лібералізації для України.

    Нагадаємо, 28 лютого Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму. Далі, відповідно до процедури, це рішення має бути проголосоване Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.

    Як повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.

    Європарламент має намір розглянути українське питання 5 квітня.

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    безвізовий режим ЄС Україна
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