У Раді наступного тижня нардепи можуть взятися за зміну складу ЦВК

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Поки імена кандидатів на посади членів ЦВК невідомі

На майбутньому пленарному тижні у парламенті може розпочатись процес зміни складу діючої Центральної виборчої комісії. Про це повідомив народний депутат, голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк.

Зокрема, відповідаючи на питання журналіста, чи справді на майбутньому пленарному тижні планується прийняття рішення щодо зміни складу ЦВК, Березюк відповів: «Будуть представлені нарешті претенденти до складу Центральної виборчої комісії, які фракції матимуть можливість обговорити протягом першого тижня. Нібито, голова ВР говорив, що на наступному тижні можемо прийняти таке рішення».

У той же час Березюк зазначив, що розмови про заміну складу Центральної виборчої комісії в парламенті точаться вже «протягом десятків місяців», і по великому рахунку «без голосування за новий виборчий закон за відкритими списками з пропорційною системою, це багато не змінить».

Нардеп уточнив, що якщо процес знайомства із кандидатами на посади членів ЦВК розпочнеться, він триватиме один тиждень, протягом якого кандидати на посаду члена ЦВК будуть відвідувати засідання парламентських фракцій, аби у депутатів була можливість познайомитися з кандидатами та скласти про них свою думку.

Він також додав, що поки імена кандидатів на посади членів ЦВК невідомі.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що парламент протягом поточної сесії вирішить питання стосовно формування Центральної виборчої комісії.

Раніше координатор виборчих програм ГМ «Опора» Ольга Айвазовська заявила, що процедура перезавантаження ЦВК вимагає поіменного голосування за кандидатури.

За її словами, ЦВК, яка вже два роки перейняла зайві повноваження, повинна бути перезавантажена, незважаючи на те, що сьогодні досить важко знайти політичний компроміс.

Негативна частина в тому, що все-таки не всі фракції групи отримали своє представництво для того, щоб усунути будь-які можливості змови або ефективного адміністративного тиску на цей орган.

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