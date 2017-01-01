У Раді очікують голову НКРЕКП

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Дмитро Вовк

Вовк звітуватиме про роботу відомства

Сьогодні, 12 квітня, у Верховній Раді звітуватиме голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк. Як повідомляв «Главком», про це на погоджувальній раді розповів спікер парламенту Андрій Парубій.

У Раді на Вовка чекають о 12:30.

Як раніше повідомляв «Главком», у понеділок Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала рішення про введення абонентської плати за газ.