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    У Раді очікують голову НКРЕКП

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    Дмитро Вовк
    Дмитро Вовк

    Вовк звітуватиме про роботу відомства

    Сьогодні, 12 квітня, у Верховній Раді звітуватиме голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк. Як повідомляв «Главком», про це на погоджувальній раді розповів спікер парламенту Андрій Парубій.

    У Раді на Вовка чекають о 12:30. 

    Як раніше повідомляв «Главком», у понеділок Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала рішення про введення абонентської плати за газ. 

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