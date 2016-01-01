У Раді оголосили перерву

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За словами Парубія, після перерви депутати розглянуть ще один законопроект, необхідний для прийняття Держбюджету

У Верховній раді оголошено перерву до 24-ї години для того, щоб бюджетний комітет зміг підготувати до другого читання проект Державного бюджету на 2017 рік.

Про це оголосив Голова Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє Укрінформ.

«Бюджетний комітет може вже йти і готувати бюджет. Бюджетному комітету є достатньо тієї законодавчої бази, яка була прийнята», - сказав він.

За словами Парубія, після перерви депутати розглянуть ще один законопроект, необхідний для прийняття Держбюджету – це проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату (№5368).

Після розгляду цього законопроекту планується розглянути проект Держбюджету-2017.