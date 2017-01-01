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    У Раді триває акція з вимогою позбавити Рибалку мандата

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    Нардеп Сергій Рибалка
    Нардеп Сергій Рибалка

    Сергій Рибалка втік від ветеранів АТО, які вимагають позбавити його мандата

    Ветерани АТО продовжують перебувати у приміщенні Верховної Ради з вимогою позбавлення Сергія Рибалки депутатського мандата. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав керівник громадської організації «Інформаційно-аналітичне агентство «Рейтинг» Олексій Станчевський.

    За його словами, свою вимогу активісти пояснюють тим, що у Рибалки є «фабрика з виробництва снеків у м. Липецьк Російської Федерації».

    «Тим самим Рибалка сплачує податки на користь країни-агресора, фінансуючи армію РФ. Сергій Рибалка ганебно втік від обурених героїв АТО з усіх куточків України, які хотіли особисто з ним поспілкуватися про його російський бізнес», – написав він.

    За даними Станчевського, ветерани АТО вимагають зустрічі з керівництвом українського парламенту для передачі своїх вимог.

    «Тим часом народні депутати від різних фракцій приходять підтримати наших українських воїнів у їхніх справедливих вимогах, зокрема народний депутат від Радикальної партії Артем Вітко, депутат від «Самопомочі» Наталя Веселова, депутат від БПП Ігор Артюшенко. В учасників акції бадьорий настрій і вони впевнені, що правда переможе!» – пише Станчевський. 

    Джерело: РБК-Україна

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