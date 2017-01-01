У Раді пропонують зобов'язати ЗМІ подавати е-декларації

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Таку пропозицію нардеп озвучила під час розгляду проекту, що регулює е-декларування військових

Народний депутат України від фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновол пропонує, щоб е-декларації подавали власники та головні редактори ЗМІ.

Відповідну пропозицію нардеп озвучила під час розгляду президентського проекту закону №6172 про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції», що регулює е-декларування військовослужбовців, передає «РБК-Україна».

«Нарешті я пропоную подання електронних декларацій засновникам, учасникам, редакторам, головним редакторам засобів масової інформації. Це також надзвичайно важливо, тому що коли ми говоримо про вплив громадянського суспільства на владу, на державні інституції, ЗМІ є комунікатором між громадянським суспільством та владою. Згадаймо заяву пана Онищенка – скільки він мільйонів доларів заплатив ЗМІ, щоб реалізувати свої корупційні проекти», – заявила Чорновол.

Голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв пояснив, що законопроект регулює декларування тільки військовослужбовців, тому розширення суб'єктів декларування має бути запропоновано іншим проектом.

Також Чорновол пропонувала, щоб е-декларації подавали члени наглядової ради державного банку, державного підприємства, члени громадської ради доброчесності, громадських рад при державних органах, кандидати в народні депутати, кандидати в депутати регіональних рівнів, кандидати на посади міських та сільських голів.