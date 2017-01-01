У Раді реорганізують профільні комітети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Детектор медіа Верховна Рада

Їх буде двадцять

Найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект, який передбачає утворення 20 профільних комітетів у співвідношенні до міністерств Кабінету міністрів у наступному скликанні парламенту. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ВР Андрій Парубій, передає «РБК-Україна».

«У наступному скликанні має бути не більше 20 комітетів ВР, і ці комітети мають співвідноситися з міністерствами Кабінету міністрів... Ця рекомендація вже оформлена у законопроект №6256, і його включено у порядок денний. Я сподіваюся, що на найближчих засіданнях ми зможемо перейти до його розгляду», – заявив Парубій.

За його словами, з наступного скликання також має бути запроваджено справедливий метод розподілу комітетів між усіма політичними фракціями парламенту. Водночас значення комітетів має бути посилено. Спікер зазначив, що документ з відповідною ініціативою підписали голови всіх парламентських фракцій.

Нагадаємо, 13 квітня депутати Ради включили до порядку денного законопроекти №6256, 6256-1 «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання зі сферами діяльності міністерств».