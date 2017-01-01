У Раду надійшло подання на зняття недоторканності з нардепа Бобова

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Нардеп Геннадій Бобов

У поданні йдеться про надання згоди на притягнення Геннадія Бобова до кримінальної відповідальності

До Верховної Ради України надійшло подання Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з групи «Відродження» Геннадія Бобова. Про це в коментарі журналістам сказав перший заступник голови Регламентного комітету ВР Павло Пинзеник.

На питання, чи є у парламенті і Регламентному комітеті подання на притягнення до кримінальної відповідальності Бобова, депутат сказав: «За моєю інформацією, у стінах парламенту з'явилося, зареєстроване, прийшло від Генеральної прокуратури. Наразі до комітету ще не дійшло з дорученням голови Верховної Ради».

Пинзеник уточнив, що у поданні йдеться про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, а про застосування запобіжних заходів у вигляді затримання чи арешту не сказано. «Йдеться про кваліфікацію — ухилення від сплати податків», - додав представник Регламентного комітету.

Як повідомляв «Главком», Генеральна прокуратура України заявила про направлення до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності лише з народного депутата Геннадія Бобова, подання на нардепів Андрія Лозового та Євгена Дейдея повернуто до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.

Народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей назвав «смішною» заяву генерального прокурора Юрія Луценка про подання на зняття з нього недоторканності.

В Національнму антикорупційному бюро України заявили, що їхні детективи здійснюють розслідування у кримінальних провадженнях лише стосовно двох депутатів, - Євгена Дейдея та Андрія Лозового.