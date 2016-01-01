У рамках справи Єфремова ГПУ оголосила підозру ще одному екс-нардепу

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Генпрокуратура склала повідомлення про підозру екс-народному депутату, колишнім голові Луганської обласної ради, його першому заступнику, колишньому Луганському міському голові та його першому заступнику

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру народному депутату України VII скликання Сергію Горохову, колишньому голові Луганської обласної ради Валерію Голенку, його колишньому першому заступнику Євгену Харіну, екс-міському голові Луганська Сергію Кравченку, його екс-першому заступнику Манолісу Пілавову. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, в рамках розслідування кримінального провадження стосовно О. Єфремова складено повідомлення про підозру народному депутату України VII скликання С. Горохову, голові Луганської обласної ради В. Голенку, його першому заступнику Є. Харіну, Луганському міському голові С. Кравченку, його першому заступнику М. Пілавову», - йдеться у повідомленні.

За даними ГПУ, на підставі зібраних належних та допустимих доказів указані особи обґрунтовано підозрюються в:

1) пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);

2) вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

3) організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

4) державній зраді ˗ тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

Розшук зазначених осіб, а також депутата Луганської обласної ради Клінчаєва здійснюється співробітникам Служби безпеки України.

Крім того, Генеральною прокуратурою України отримано ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення всіх співучасників злочину та надання їх діям належної правової оцінки.