  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У район Авдіївки відправлено російський спецназ, - волонтери

    • Сьогодні, 07:45
    • Розсилка

    На підмогу терористам їдуть більше двох десятків «Камазів» з російськими спецназівцями, зазначають волонтери

    За неперевіреними даними, в зону бойових дій біля Авдіївки, де вже другий день не припиняються бої, відправлено десятки «Камазів» з російськими солдатами.

    Про це повідомляє волонтерська група «Повернися живим» у Facebook.

    «З радіоперехоплень стало відомо, що на підмогу терористам їдуть більше двох десятків «Камазів» з російськими спецназівцями», – йдеться в повідомленні.

    Також наголошується, що хоча ствольна артилерія бойовиків і припинила вогонь, обстріл з мінометів не припиняється. Найбільш складна ситуація в районі промзони.

    Повідомляється, що українська армія повністю контролює ситуацію.

    Читайте також
    Бойовики на Донбасі Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ