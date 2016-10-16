У район Авдіївки відправлено російський спецназ, - волонтери

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На підмогу терористам їдуть більше двох десятків «Камазів» з російськими спецназівцями, зазначають волонтери

За неперевіреними даними, в зону бойових дій біля Авдіївки, де вже другий день не припиняються бої, відправлено десятки «Камазів» з російськими солдатами.

Про це повідомляє волонтерська група «Повернися живим» у Facebook.

«З радіоперехоплень стало відомо, що на підмогу терористам їдуть більше двох десятків «Камазів» з російськими спецназівцями», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що хоча ствольна артилерія бойовиків і припинила вогонь, обстріл з мінометів не припиняється. Найбільш складна ситуація в районі промзони.

Повідомляється, що українська армія повністю контролює ситуацію.