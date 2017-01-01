У разі дострокових виборів склад Ради змінився б – опитування

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В Раду має шанс пройти Об'єднання правих партій, за яке готові проголосувати 4,2% громадян

На дострокових виборах у Верховну Раду мають шанси подолати 5%-ний бар'єр до восьми політичних сил. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

З тих громадян, які мають намір взяти участь у виборах, 11,2% проголосували б за партію «Батьківщина», 9,8% - за партію «Блок Петра Порошенка», 9,6% - за партію «Громадянська позиція», 8,5% - за партію «За життя», 8,4% через «Радикальну партію», 6,9% -за «Самопоміч», 6,5% - за «Опозиційний блок». Крім того, має шанси пройти в Раду Об'єднання правих партій («Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус»), за яке готові проголосувати 4,2% громадян. Інші політичні сили набирають менше 3% голосів кожна.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомлялось, за даними опитування, Центру Разумкова президенту України довіряють 22% громадян, не довіряють – 71,9%.