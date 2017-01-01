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    У рейтингу щасливих країн Україна пасе задніх

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    Щасливі люди
    Щасливі люди

    Сьогодні Всесвітній день щастя

    Сьогодні, 20 березня, відзначається Всесвітній день щастя, проголошений Організацією Об'єднаних Націй. Його заснували в червні 2012 року і вперше відзначили в 2013 році.

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    В ООН вважають, що запорукою глобального щастя є стійке економічне зростання в країнах з подальшим зниженням рівня бідності.

    Рішення про заснування Міжнародного дня щастя в ООН прийняли за ініціативою Бутану. В цій країні вважають, що її жителі є найщасливішими людьми у світі – чемпіонами за «коефіцієнтом валового національного щастя». Його ввів король Бутану.

    А у світі з 2006 року визначають міжнародний (глобальний) індекс щастя.

    Найщасливішими країнами, згідно зі свіжим глобальним індексом щастя, є Норвегія, Данія, Ісландія та Швейцарія. Україна перебуває лише на 132-му місці, між Ганою та Угандою.

    У рейтингу всього 155 країн.

    Джерело: zn,ua

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