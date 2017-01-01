У результаті ДТП в Ленінградській області постраждали троє українців

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47news.ru ДТП в Ленінградській області

За інформацією місцевої влади, всі постраждалі - дорожні робітники

В результаті ДТП в Ленінградській області (Росія) постраждали троє громадян України. Як передає РІА «Новості», аварія, в якій, за останніми даними, постраждали 17 людей, сталася в Тосненському районі у п'ятницю, 14 квітня.

За інформацією місцевої влади, всі постраждалі - дорожні робітники. У місцевій лікарні розповіли, що у важкому стані перебуває 6 осіб, ще 4 - у стані середньої тяжкості, дев'ятьох відправили на амбулаторне лікування.

За даними медиків, серед постраждалих у результаті ДТП - троє громадян України, а також громадяни Киргизії, Узбекистану і Таджикистану.

За попередньою версією прокуратури Ленінградської області, водій мікроавтобуса Ford Transit, в якому їхали будівельники, не впорався з керуванням, в зв'язку зі складними дорожніми умовами і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою КамАЗ з напівпричепом.

Джерело: УНІАН