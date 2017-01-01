У РФ порушили справу за прикурювання сигарети від свічки в церкві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрювана розмістила на своїй сторінці в одній із соціальних мереж фотографії, на яких зображено, що вона прикурює сигарету від свічок у храмі

Проти 21-річної жительки міста Бєлгород у Росії порушили кримінальну справу за фактом прикурювання сигарети від свічки в православному храмі в травні 2016 року, передає прес-служба Слідчого комітету РФ Білгородської області.

«За версією слідства, у травні 2016 року підозрювана розмістила на своїй сторінці в одній із соціальних мереж фотографії, на яких зображено, що вона прикурює сигарету від свічок у храмі, ображаючи тим самим почуття віруючих», — йдеться у повідомленні СК РФ.

Відзначається, що справа була порушена за ч.1 ст.148 КК Росії (публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів віруючих).