У РФ пропонують заборонити дітям до 14 років користуватися соцмережами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діти в соцмережах

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов подав відповідний законопроект

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов подав законопроект «Про правове регулювання діяльності соціальних мереж». За задумом автора, це буде новий закон, що регулює спілкування в інтернеті.

З ініціативи Мілонова соцмережами не зможуть користуватися діти до 14 років, «незалежно від громадянства». Реєстрація в соцмережі відбуватиметься за посвідченням особи, яке дозволяє встановити вік користувача.

Його користувачі не зможуть реєструватися в соціальних мережах під вигаданими іменами.

Крім цього, Мілонов пропонує заборонити поширення в соціальних мережах скріншотів листування без дозволу осіб, які брали участь у ньому, повідомляє «Медуза».

Інформація про підготовку закону про заборону дітям до 14 років користуватися соцмережами з'явилася на початку квітня. 10 квітня опубліковано дослідження Всеросійського центру дослідження громадської думки, в якому йдеться, що таку ініціативу підтримує 62% росіян.

При цьому 52% опитаних виступили проти реєстрації в соцмережах за паспортом.

До речі, Мілонову заборонено в'їжджати на територію України.