У РФ заявили про зрив продажу «дочок» Сбербанку в Україні через липецьку фабрику Roshen

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«Дочка» Сбербанку в Україні

У Росії намагаються пов'язати продаж структур Сбербанку в Україні з продажем липецької фабрики Roshen

Угода з продажу структур російського Сбербанку в Україні зірвалася через спроби пов'язати її з продажем липецької фабрики Roshen, що входить в холдинг президента України Петра Порошенка. Про це з посиланням на неназвані джерела пише «Комерсант».

За даними газети, продаж активів Сбербанку в Україні обговорювалася з травня 2016 року, за них пропонували 680 млн доларів. Кінцевим покупцем, за інформацією одного з джерел, повинен був стати президент DCH і колишній співвласник Укрсиббанку Олександр Ярославський.

У січні 2017 року керуючий директор ІГ ICU Макар Пасенюк, який брав участь у підготовці угоди, запропонував одночасно підписати «понятійну угоду» про продаж липецької кондитерської фабрики. Хто саме мав стати покупцем фабрики, не уточнюється.

За фабрику Roshen попросили 250 мільйонів доларів, що, на думку російської сторони, перевищувало реальну вартість активу - 120-140 мільйонів доларів. Тому росіяни втратили інтерес до угоди, а продаж «дочки» Сбербанку «була заблокована на президентському рівні», пише «Комерсант».

У Сбербанку відмовилися коментувати хід переговорів.

Нагадаємо, Національний банк України на вимогу рішення Ради національної безпеки і оборони з 23 березня вводить санкції стосовно «дочок» російських банків.

Як відомо, 16 березня президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО від 15 березня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» щодо низки юридичних осіб».

Санкції терміном на один рік будуть застосовані до ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «БМ Банк».

21 березня глава Сбербанку Герман Греф заявив, що банк активно займається пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку.