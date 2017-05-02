У РФ заявили, що «Північний потік-2» отримає кредит на €6,65 млрд

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Будівництво газопроводу

Росія хоче побудувати газопровід довжиною 1200 км по дну Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну

Європейські партнери «Північного потоку-2» і «Газпром» нададуть компанії-оператору проекту Nord Stream 2 AG бридж-кредит на €6,65 млрд. Про це повідомив «Газпром».

Угода про це була підписана 30 квітня, термін її дії - до кінця 2019 року. Ставка складе 6%, агент по кредиту - Glas Trust Corporation Ltd. Це проміжний кредит, він буде наданий до того, як Nord Stream 2 AG зможе залучити проектне фінансування, йдеться в повідомленні «Газпрому», пише РБК.

Nord Stream AG-2 планує побудувати газопровід довжиною 1200 км по дну Балтійського моря до німецького міста Грайфсваль, щоб мінімізувати прокачування газу через Україну. Маршрут пройде уздовж газопроводу «Північний потік». Проект оцінюється в €9,5 млрд.

Наприкінці квітня повідомлялося, що «Газпром» погодив схему фінансування з європейськими компаніями-часниками проекту: Shell, Uniper, Wintershall, Engie і OMV. П'ять європейських компаній зобов'язуються надати довгострокове фінансування в обсязі 50% від загальної вартості проекту, або €4,75 млрд.

Передбачалося, що з € 4,75 млрд € 1,4 млрд буде видано у вигляді довгострокових кредитів, а решта (якраз половина від €6,65 млрд) - у вигляді короткострокових кредитів і банківських гарантій.