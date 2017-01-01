У РФ заявили, що в районі Курил їхній лайнер ледь не зіткнувся з літаком НАТО

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Диспетчери неодноразово робили спроби зв'язатися з непізнаним літаком, однак пілоти не виходили на зв'язок, кажуть у силових структурах РФ

Російський пасажирський лайнер, що прямував з Сахаліну на Курили, минулої ночі екстрено знизився, щоб уникнути зіткнення з іноземним, імовірно, військовим літаком. Про це повідомило «Интерфаксу» джерело в силових структурах РФ.

«Російський пасажирський літак Bombardier минулої ночі вилетів з Сахаліну і, набравши висоту близько 6 тис. м, взяв курс на Курили. Однак диспетчери помітили непізнаний літак, який наближався до лайнера на тих самих висотах і не відповідав на запити з землі», – розповіло джерело.

Співрозмовник агентства повідомив, що непізнане повітряне судно несанкціоновано перетинало повітряний коридор, по якому рухався пасажирський лайнер. «Було прийнято рішення про екстрене зниження пасажирського літака щоб уникнути небезпечного зближення або навіть зіткнення в повітрі», – сказало джерело.

За його даними, що в подальшому диспетчери неодноразово робили спроби зв'язатися з непізнаним літаком. Однак пілоти не виходили на зв'язок.

Вдалося лише зафіксувати сигнал радіолокаційного відповідача невпізнаного борту. За міжнародною класифікацією він належить до повітряних суден блоку НАТО, сказало джерело.