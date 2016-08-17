У РФ заявили, що Яценюк «катував і розстрілював російських військових»

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Арсеній Яценюк

Яценюк нібито брав участь у озброєних зіткненнях у Грозному

Арсеній Яценюк буде притягнутий до кримінальної відповідальності за всі «звірства, які він здійснював на території Чечні». Про це заявила Світлана Петренко, офіційний представник Слідчого комітету РФ, – про це повідомляє підконтрольне Кремлю видання Life.

За її словами, Яценюка залучать, оскільки слідчі знайшли докази участі колишнього українського прем’єра в зіткненнях на території Чечні в 1994-1995 роках. «Слідчий комітет Росії буде домагатися притягнення Арсенія Яценюка до кримінальної відповідальності. Його будуть судити за російським законодавством, використовуючи всі правові можливості, які передбачені міжнародним правом», – підкреслила Петренко.

Вона зазначила, що Слідчий комітет має докази того, що Яценюк брав участь, як мінімум, у двох озброєних зіткненнях – 31 грудня 1994 року в Грозному, на площі Хвилинка, і в лютому 1995 року. Крім того, Петренко запевняє, то Яценюк катував і розстрілював російських військових в Жовтневому районі Грозного, в січні 1995 року.

Нагадаємо, Інтерпол відмовився задовольняти запит Російської Федерації, яка наполягала на арешті та депортації колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Також додамо, що міністерство внутрішніх справ України отримало копію звернення правоохоронних органів РФ до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні із запитом про оголошення екс-прем’єра Арсенія Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до РФ.