У РФ зліпили чергову справу про «злочини українських військових на Донбасі»

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Слідком РФ

Слідком РФ звинуватив українських військових в обстрілі з важких видів озброєння об'єктів цивільної інфраструктури в Донецьку та Макіївці

Слідком Росії порушив нову кримінальну справу «за фактом артилерійського обстрілу Донбасу українськими військовослужбовцями». Про це повідомляється на сайті СК РФ.

«30 січня 2017 року представники Збройних сил України, виконуючи завідомо злочинні накази вищестоящих командирів і посадових осіб Міністерства оборони України, здійснили прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння об'єктів цивільної інфраструктури в Донецьку та Макіївці. В результаті обстрілу померла місцева жителька, ще троє чоловіків отримали поранення різного ступеня тяжкості. Були також пошкоджені будівлі залізничного вокзалу, міської лікарні, загальноосвітньої школи та інших об'єктів цивільного призначення», - йдеться в повідомленні путінських слідчих.

Слідком інформує, що «за даним фактом управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)».

У Слідкомі РФ звинувачують українських військових в ігноруванні досягнутих мінських домовленостей, а також Конвенції про права дитини, Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, що вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами російських бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.

У вівторок, 31 січня, російські бойовики випустили по Авдіївці близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 «Град».