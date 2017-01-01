У РФ зникла стоматолог, яка видалила пацієнтці 22 здорових зуби

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Стоматолог

Підозрювана у шахрайстві стоматолог зникла на Кавказі

Стоматолог, яка видалила пацієнтці 22 здорових зуби в Петербурзі, сховалася від слідства.

«Її місце перебування наразі не встановлено», – повідомили «Інтерфаксу» в Головному слідчому управлінні СКР по Петербургу в середу.

Співрозмовник додав, що стоматолога було допитано. За даними «Фонтанки», підозрювана зникла на Кавказі.

29 травня повідомлялося, що жінка-стоматолог з приватної клініки в Санкт-Петербурзі стала фігурантом кримінальної справи про шахрайство: вона видалила пацієнтці 22 здорових зуби, заробивши понад 800 тис. рублів.

З матеріалів кримінальної справи випливає, що в 2014 році підозрювана в одному з будинків у Фрунзенському районі ввела в оману 43-річну місцеву жительку щодо обсягу надання стоматологічних послуг. Видалила останній 22 здорових зуби, встановивши «мости» неналежної якості і отримавши від потерпілої понад 843 тис. рублів.

Щодо 40-річної підозрюваної порушено кримінальну справу за статтею про шахрайство. Слідство перевіряє інформацію про аналогічні можливі злочини лікаря.