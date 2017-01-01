У Ріо-де-Жанейро грабіжники взяли в заручники пасажирів автобуса
- Сьогодні, 21:10
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Місце інциденту
Правоохоронці ведуть переговори про звільнення людей
Після невдалої спроби пограбування у бразильському Ріо-де-Жанейро озброєні грабіжники взяли в заручники пасажирів автобуса. Про це повідомляє Globo.
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«Інцидент стався у годину-пік в районі мосту, який пов'язує Ріо-де-Жанейро з його містом-супутником Нітероєм», - йдеться в повідомленні ЗМІ.
Правоохоронці ведуть переговори про звільнення людей. У даний момент відомо про те, що грабіжники погодилися відпустити одну пасажирку, якій стало зле. Точна кількість пасажирів автобуса наразі не повідомляється.
У зв'язку з надзвичайною ситуацією, на місці події утворилася багатокілометрова пробка.«Главком» раніше повідомляв, що у паризькому аеропорту «Орлі» невідомий відкрив стрілянину. Згодом поліція повідомила, що чоловік, який вихопив зброю у солдата та забіг до магазина на території аеропорту, був застрелений.