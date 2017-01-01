У Ріо-де-Жанейро грабіжники взяли в заручники пасажирів автобуса

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Місце інциденту

Правоохоронці ведуть переговори про звільнення людей

Після невдалої спроби пограбування у бразильському Ріо-де-Жанейро озброєні грабіжники взяли в заручники пасажирів автобуса. Про це повідомляє Globo.

«Інцидент стався у годину-пік в районі мосту, який пов'язує Ріо-де-Жанейро з його містом-супутником Нітероєм», - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Правоохоронці ведуть переговори про звільнення людей. У даний момент відомо про те, що грабіжники погодилися відпустити одну пасажирку, якій стало зле. Точна кількість пасажирів автобуса наразі не повідомляється.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією, на місці події утворилася багатокілометрова пробка.