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    У Рівному на жінку з дитиною впало дерево

    • Сьогодні, 12:57
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    <span>Дитина разом з матір'ю перебуває під наглядом медиків.</span>
    Фото: ДержНС
    Дитина разом з матір'ю перебуває під наглядом медиків.

    Потерпілих доправили в лікарню

    У Рівному на літню жінку, що гуляла з коляскою в парку, впало дерево. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Рівненській області, передає «Главком».

    69-річна жінка разом з тримісячним немовлям, невісткою та двома онуками гуляла по парку. На бабусю з коляскою, в якій знаходився онук, впало дерево. 

    «Пенсіонерку з переломом ноги, закритої черепно-мозковою травмою та численними гематомами госпіталізували у Рівненську центральну міську лікарню. Дитина разом з матір'ю перебуває під наглядом медиків у Рівненській обласній дитячій лікарні. У неї діагностували забої живота і грудей», - повідомили в поліції.

    За даним фактом відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

    ДСНС діти Рівне
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