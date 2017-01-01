У Рівному на жінку з дитиною впало дерево

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Фото: ДержНС Дитина разом з матір'ю перебуває під наглядом медиків.

Потерпілих доправили в лікарню

У Рівному на літню жінку, що гуляла з коляскою в парку, впало дерево. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Рівненській області, передає «Главком».

69-річна жінка разом з тримісячним немовлям, невісткою та двома онуками гуляла по парку. На бабусю з коляскою, в якій знаходився онук, впало дерево.

«Пенсіонерку з переломом ноги, закритої черепно-мозковою травмою та численними гематомами госпіталізували у Рівненську центральну міську лікарню. Дитина разом з матір'ю перебуває під наглядом медиків у Рівненській обласній дитячій лікарні. У неї діагностували забої живота і грудей», - повідомили в поліції.

За даним фактом відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.