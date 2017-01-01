У Рівненській області сталася стрілянина між копачами бурштину і заїжджої «криші», - нардеп

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Повідомляється про сімох непроханих гостях, трьох з яких взяли в заручники місцеві жителі

У Рівненській області в Старому Селі Рокитнівського району сталася стрілянина між місцевими копачами бурштину і приїжджими, які оголосили, що вони тепер «криша». Тим, хто відмовиться платити «криші» обіцяли кидати у двір бойові гранати.

Про це повідомив народний депутат Андрій Лозовий на сторінці в Facebook.

«Їх показували для залякування», - написав Лозовий.

За словами нардепа, місцеві жителі й самі добре озброєні. За його даними, двоє «гостей» отримали вогнепальні поранення.

Лозовий стверджує, що місцеві скаржилися на місцеву поліцію на людей, які нав'язували їм «кришу», проте жодної реакції правоохоронців не було.

«Після сьогоднішньої перестрілки Рокитнянська поліція таки втрутилася. Тільки не на стороні закону і правопорядку, а на стороні... заїжджих бандитів. Рятували «гостей« від самосуду місцевих. Ніяких претензій до «криші» з бойовими гранатами – немає», - написав нардеп.

Лозовий закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в. о. керівника Нацполіції Вадима Трояна і начальника Нацполіції Рівненської області Валерія Присяжнюка «негайно відреагувати на події на Рокитнянщині та відсторонити від виконання службових обов'язків начальника Нацполіції в Рокитнянському районі Михайла Євтушика».

Раніше tsn.ua повідомили про те, що в Старому Селі місцеві жителі взяли в заручники «трьох з семи непроханих гостей». У повідомленні говориться, що «всі троє вже в селі отримали вогнепальні поранення». Повідомлялося, що місцеві не довіряють правоохоронцям і вважають, що вони можуть «зам'яти« справу.