У Рівненській області чоловік потрапив під потяг

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Швидка медична допомога доставила потерпілого в райлікарню

У селищі Клевань Рівненської області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, потрапив під локомотив.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Наголошується, що пригода сталася 3 січня. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння повертався додому.

«Швидкісний поїзд, що прямував назустріч, він побачив, а ось локомотив, який повільно рухався позаду, зауважив пізно. Чоловік зачепився одягом за тепловоз, який протягнув його близько 50 метрів. Очевидцем події стала випадкова перехожа, яка підняла крик. Тільки тоді машиніст зупинився», – йдеться в повідомленні.

Швидка медична допомога доставила потерпілого в райлікарню.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України.