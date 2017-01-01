У Рівненській області горів пасажирський автобус
- Сьогодні, 12:11
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ДержНС
Через пожежу ніхто не постраждав. Причина загоряння встановлюється.
Вогонь пошкодив моторний відсік
У місті Сарни, Рівненської області, горів маршрутний автобус. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався близько 7:40, 18 квітня. Горів автобус сполученням «Сарни-Кам’яне-Чудель». Рятувальники вдалося повністю загасити пожежу, вогонь пошкодив лише моторний відсік.
Через пожежу ніхто не постраждав. Причина загоряння встановлюється.
Як повідомляв «Главком», сьогодні у Вінниці горів центральний ринок.