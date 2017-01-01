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    У Рівненській області горів пасажирський автобус

    • Сьогодні, 12:11
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    <p>Через &nbsp;пожежу ніхто не постраждав. Причина загоряння встановлюється.</p>
    ДержНС

    Через  пожежу ніхто не постраждав. Причина загоряння встановлюється.

    Вогонь пошкодив моторний відсік

    У місті Сарни, Рівненської області, горів маршрутний автобус. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Інцидент стався близько 7:40, 18 квітня. Горів автобус сполученням «Сарни-Кам’яне-Чудель». Рятувальники вдалося повністю загасити пожежу, вогонь пошкодив лише моторний відсік.

    Через  пожежу ніхто не постраждав. Причина загоряння встановлюється.

    Як повідомляв «Главком»,  сьогодні у Вінниці горів центральний ринок.

    пожежа рятувальники Рівненщина
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