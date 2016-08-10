У Рівному прокуратура оголосила підозру депутатові-бізнесмену



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександрові Бабату загрожує обмеження або позбавлення волі до трьох років у разі визнання винним

Прокурор Рівненської області Олег Соболь повідомив на прес-конференції, що підписав повідомлення про підозру депутату Рівнеради Олександрові Бабату щодо вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України (заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого злочину).

Ідеться про нещасний випадок – смерть 35-річного будівельника Андрія Артвинського під час спорудження багатоповерхового будинку в районі центрального автовокзалу Рівного, власниками якого є рідні депутата. За інформацією, отриманою від кількох десятків свідків-працівників будови, Артвинський упав у ліфтову шахту з десятиметрової висоти.

Як розповіли рідні Андрія Артвинського, виконроб будівництва та депутат Олександр Бабат пропонували їм гроші за мовчання і обіцяли привезти тіло, але ні того, ні іншого не зробили. Його тіло знайшли тільки через 10 днів у лісі під Рівним.

Чиновники з інспекції праці оприлюднили висновок про те, що, оскільки робітник не був оформлений на роботі офіційно, винних у його смерті немає. Суд повернув Бабатові та його матері автомобілі, в яких були знайдені сліди крові і волосся.

Але працівники поліції і прокуратури вважають, що доказів вини депутата у приховуванні злочину достатньо. Оскільки він не з’явився до слідчого, підозру надіслано рекомендованим листом за місцем проживання, повідомив прокурор на прес-конференції.

Олександрові Бабату загрожує обмеження або позбавлення волі до трьох років у разі визнання винним. Окрім того, прокурор Олег Соболь повідомив, що домагатиметься визнання будівництва, де сталася трагедія, незаконним.

Олександр Бабат ці звинувачення не коментував. Він не з’явився на недавню сесію Рівнеради у вівторок, де його чекали з плакатами журналісти. Замість нього прибула «група підтримки», яка вимагала в медіа і правоохоронців полишити депутата у спокої.

Джерело: Радіо Свобода