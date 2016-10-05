У Рівному виявили три фури зі львівським сміттям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місце знахідки викликали патрульних, щоб перевірити звідки сміття та куди його мали вивозити

Три вантажівки зі сміттям виявили на приватній стоянці на околиці Рівного. Про це у своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Рівненської обласної ради Володимир Муляр.

Він додав, що туди викликали патрульних, щоб перевірити звідки сміття та куди його мали вивозити.

Водночас депутат Рівненської міської ради Святослав Євтушенко, який виїжджав на місце, повідомив, що «з документами перевізників все нормально».

«По документах перевозять відходи в Дніпровську область. Офіційно все в порядку. Криміналу немає», — зазначив він.

Раніше рівненські депутати своїм рішенням заборонили вивозити сміття зі Львова на сміттєвий полігон Рівного.