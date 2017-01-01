У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції

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Пошкоджена будівля поліції

Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22

Сьогодні, 20 березня, близько третьої години ночі на вулиці Степана Бандери м. Рівне стався вибух, унаслідок якого пошкоджено стіну і дах гаражного приміщення Управління патрульної поліції. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Поліцейські встановили, що вибух на території адміністративного приміщення патрульної поліції відбувся у результаті дії пострілу з протитанкового гранатомету. Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22.

Приміщення пошкодженого гаражного боксу було переобладнане під тренажерний зал, під час вибуху там нікого не було.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. З метою затримання зловмисників в області введено план «Перехоплення» та посилено заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними, зберігати спокій та з розумінням віднестися до заходів, які наразі проводяться поліцейськими задля затримання зловмисників.