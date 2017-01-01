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    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції

    • Сьогодні, 09:10
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    Пошкоджена будівля поліції
    Пошкоджена будівля поліції

    Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22

    Сьогодні, 20 березня, близько третьої години ночі на вулиці Степана Бандери м. Рівне стався вибух, унаслідок якого пошкоджено стіну і дах гаражного приміщення Управління патрульної поліції. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Рівненській області.

    Поліцейські встановили, що вибух на території адміністративного приміщення патрульної поліції відбувся у результаті дії пострілу з протитанкового гранатомету. Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22.

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    Приміщення пошкодженого гаражного боксу було переобладнане під тренажерний зал, під час вибуху там нікого не було.

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    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції
    У Рівному з гранатомету обстріляли будівлю поліції

    За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. З метою затримання зловмисників в області введено план «Перехоплення» та посилено заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку.

    Правоохоронці закликають громадян бути пильними, зберігати спокій та з розумінням віднестися до заходів, які наразі проводяться поліцейськими задля затримання зловмисників.

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