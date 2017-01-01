У Рівному заарештували організатора сепаратистського мітингу

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В учасників акції вилучено плакати та листівки під гаслами «Ровенская Республика»

Суд заарештував 32-річного мешканця Києва, який організував у місті Рівне несанкціонований мітинг за створення «Рівненської народної республіки»

Про це повідомили у прокуратурі Рівненської області.

Як встановили слідчі, підозрюваний організував 10 травня сепаратистський мітинг за участі проплачених активістів, на якому закликав до роз’єднання країни, посягав на територіальну цілісність і недоторканості України.

І хоча «псевдоакцію» було одразу припинено правоохоронцями спільно із місцевими активістами, дану подію того ж дня було використано низкою російських ЗМІ для формування у громадян негативної думки та ставлення до України, зокрема до її державних структур (приміром під заголовками «Неонацисты устроили драку с копателями янтаря в Ровно»).

В учасників акції вилучено плакати та листівки під гаслами «Ровенская Республика», «Бурштин – надбання Рівненської народної республіки» та інші. За ініціативи прокуратури до підозрюваного суд застосував запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Дії киянина кваліфіковані за ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (замах на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).