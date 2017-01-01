У Рівному затримали чоловіка, який побив в автомобілі свою трирічну доньку

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Постраждала дитина

Батько дитини стверджує, що таким чином він «виховував» доньку

Патрульна поліція Рівного затримала 30-річного чоловіка, який побив свою трирічну дочку.

На місце події вони прибули після того, як на лінію 102 надійшов виклик від громадян, які заявили, що невідомий в машині BMW на вулиці Курчатова завдає тілесних ушкоджень дитині, повідомляється на сторінці у Facebook патрульної поліції Рівного.

За словами чоловіка, таким чином він «виховував» дитину. Патрульні негайно викликали медиків, які прийняли рішення госпіталізувати дівчинку, оскільки існувала загроза її життю та здоров'ю.

У медзакладі постраждалій дитині встановили діагноз: множинні забої, гематоми сідниць, осаднення поперекової ділянки стегон, забій грудної клітини, забій голови, лоба, струс головного мозку. На даний час дитина перебуває під наглядом медиків.

Патрульні передали затриманого слідчим та повідомили усі відповідні служби про випадок.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначається, що раніше родина в поле зору правоохоронних органів та соціальних служб не потрапляла. Зараз ситуація перебуває під контролем правоохоронців та відповідних організацій.