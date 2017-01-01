У Рівному зіткнулися два авто, одна людина загинула

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Фото: прес-службі поліції Рівненської обл. У Рівному зіткнулися Renault і Citroen.

Через ДТП у Рівному травмовано 5 осіб, одна людина загинула

У Рівному зіткнулися Renault і Citroen. У ДТП 1 людина загинула та 5 травмовано. Повідомили «Главкому» у прес-службі поліції Рівненської області.

«Правоохоронці встановили, що водій Renault 19, житель Рівного віком 41 рік, не вибрав безпечну швидкість руху і дистанцію, допустивши зіткнення з автомобілем Citroen Berlingo під керуванням сорокарічного громадянина Польщі, який рухався в попутному напрямку. Іноземець, який приїхав до Рівного у робочих справах, отримав різані рани лівого передпліччя і пальців. У водія Renault діагностували закриту черепно-мозкову травму і розсічену рану чола. Пасажирку легковика, 79-річну рівнянку, доставили в травматологічне відділення Рівненської центральної міської лікарні, де у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій та садна обох гомілок. Ще один пасажир, 82-річний житель обласного центру, який перебував на передньому пасажирському сидінні Renault, помер у Рівненській обласній клінічній лікарні», - йдеться у повідомленні.

Обидва водії за зовнішніми ознаками перебували у тверезому стані, однак лікарями відібрано зразки крові, які покажуть остаточний результат.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України.