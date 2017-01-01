У Ризькій затоці загорівся танкер: на місце пригоди відправлено вертоліт і катер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Члени екіпажу займаються гасінням пожежі

У четвер у Ризькій затоці сталася надзвичайна пригода: на борту танкера Zircon спалахнула пожежа. Про це повідомляє берегова охорона морських сил Латвії. Інформація на пульт чергового надійшла близько 11:00 за місцевим часом, екіпажу терміново була потрібна допомога.

Наразі пожежа контролюється, а до місця НП відряджено катер берегової охорони Klints і вертоліт повітряних сил Мі-17. У разі необхідності буде проведено евакуацію екіпажу, повідомляє Delfi.

Судно Zircon побудоване в 1993 році, ходить під латвійським прапором, порт приписки – Рига. Судно зараз перебуває в районі Енгуре, воно прямувало з Риги в Данію.

Як повідомила представник Служби берегової охорони Ліва Вейта, буксир флоту Ризького порту попрямував до місця пригоди, але поки що евакуація 17 членів екіпажу танкера не розпочалась. Потерпілих немає. Загрози витоку нафти теж нема.

Пожежа виникла в машинному відділенні судна, її гасінням займаються члени екіпажу.

Для прийняття рішення про подальші дії на випадок виникнення загрози витоку нафти скликано комітет центру координації пошуку і порятунку на морі.