У Росії будуть штрафувати за несплату ненарахованих податків

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До 31 грудня 2017 року росіянам необхідно буде самим повідомити податкових інспекторів про своє майно

У Росії з 1 січня набули чинності поправки в податковий кодекс, згідно з яким громадян почнуть штрафувати за несплату податків, повідомлень про яких вони не отримували.

Згідно із законом, відсутність податкових повідомлень не є поважною причиною за несплату податків. Це стосується як випадків, коли податківці «забули» відправити документи, так і тих, коли ФНС просто не знає про наявність у росіян власності і не нараховує їм податкові суми.

Крім того, до 31 грудня 2017 року росіянам необхідно буде самим повідомити податкових інспекторів про своє майно. В іншому випадку це буде розцінено як приховування власності від податків.

Сума штрафу в обох варіантах – будь то несплата податків, які не нараховано, або податків, про яких ФНС забула повідомити – в 2017 році складе 20% від несплаченої суми податку.

У разі, коли ФНС не знає про наявність у громадян майна, пеня буде нараховуватися за трирічний період починаючи з того моменту, як відомості про нерухомості або автомобілях з’являться у податківців. Таким чином, у поточному році новими штрафами можуть покарати всіх власників об’єктів-невидимок», які були придбані в 2015 році.