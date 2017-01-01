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    У Росії декілька тонн соку вилилося в Дон

    • Сьогодні, 14:39
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    <p>У Липецькій області через обвалення складу РерѕіСо в Дон потік сік.</p>
    Фото: Інтерфакс

    У Липецькій області через обвалення складу РерѕіСо в Дон потік сік.

    Під завалами складу знаходяться дві людини

    У Росії декілька тонн соку вилилося в ріку Дон. Через обвалення покрівлі складу експериментального консервного заводу «Лебедянський», сік стікає по вулицях міста в річку. Про це повідомляє прокуратура Липецької області.

    Для визначення можливого збитку, заподіяного водному об'єкту, на місці події працює Липецький природоохоронний прокурор і фахівці контролюючих органів у сфері природокористування.

    У ЗМІ повідомлялося, що обвалення покрівлі сталося вранці у вівторок в одному з складських приміщень ВАТ.

    «ЕКЗ Лебедянський», що належить компанії РерѕіСо, в місті Лебедянь Липецької області. За даними місцевих медиків, під завалами знаходяться дві людини.

    До місця події виїхали кілька відділень рятувальників. Площа обвалення становить 300 квадратних метрів.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Росія катастрофа
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