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Фото: Інтерфакс У Липецькій області через обвалення складу РерѕіСо в Дон потік сік.

Під завалами складу знаходяться дві людини

У Росії декілька тонн соку вилилося в ріку Дон. Через обвалення покрівлі складу експериментального консервного заводу «Лебедянський», сік стікає по вулицях міста в річку. Про це повідомляє прокуратура Липецької області.

Для визначення можливого збитку, заподіяного водному об'єкту, на місці події працює Липецький природоохоронний прокурор і фахівці контролюючих органів у сфері природокористування.

У ЗМІ повідомлялося, що обвалення покрівлі сталося вранці у вівторок в одному з складських приміщень ВАТ.

«ЕКЗ Лебедянський», що належить компанії РерѕіСо, в місті Лебедянь Липецької області. За даними місцевих медиків, під завалами знаходяться дві людини.

До місця події виїхали кілька відділень рятувальників. Площа обвалення становить 300 квадратних метрів.

Джерело: Інтерфакс-Україна