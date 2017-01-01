У Росії дотла згорів шкільний автобус
- Вчора, 23:27
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На момент події в автобусі перебував 21 школяр
У шкільного автобуса, який віз школярів на олімпіаду до Вологди (Росія), загорівся двигун на 30-му кілометрі траси Вологда-Нова Ладога.
Як передає ТАСС, всі пасажири автобуса, в тому числі і діти, були своєчасно евакуйовані з салону, ніхто не постраждав. Учні іншим транспортом були оперативно доставлені до Вологди.
В результаті спалаху автобус повністю згорів.
На момент події в автобусі перебував 21 підліток - учні 8-11 класів шкіл Череповця і двоє супроводжуючих.До ліквідації пожежі залучалося 15 чоловік і сім одиниць техніки.