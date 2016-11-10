У Росії гола пенсіонерка насмерть замерзла, виганяючи бісів

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«Біснуваті» пенсіонери майже 800 кілометрів пройшли в оголеному вигляді від свого села

В Саратовській області двоє пенсіонерів отримали обмороження, намагаючись здійснити обряд екзорцизму.

Як інформує місцеве видання «СарІнформ», інцидент стався на трасі Енгельс – Єршов в Саратовській області, повідомляє sobesednik.ru.

Водій, що проїздив по дорозі побачив незвичайну картину: двоє літніх людей йшли вздовж траси, будучи повністю оголеними, незважаючи на зимовий мороз.

Пізніше з’ясувалося, що 61-річний чоловік та 59-річна жінка є подружжям. За інформацією журналістів, пенсіонери заявили, що таким чином намагалися вигнати з себе бісів. Як стало відомо виданню, «біснуваті» пенсіонери майже 800 кілометрів пройшли в оголеному вигляді від свого села.

Повідомляється, що обидві людини знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.

Заробивши сильні обмороження, літня пара була доставлена в лікарню лікарями швидкої допомоги. Пізніше жінка померла від переохолодження, за життя її чоловіка все ще борються медики.