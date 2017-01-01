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    У Росії хочуть відслідковувати кількість згадок в Інтернеті про своїх чиновників

    • Сьогодні, 07:51
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    За відмову обіцяють карати розірванням службового контракту

    Міністерство праці Росії готує інструкцію для чиновників, яким доведеться звітувати про діяльність в інтернеті

    Про це повідомляє радіо «Ехо Москви» з посиланням на газету Комерсант.

    Такий обов'язок з'явилася у державних і муніципальних службовців з цього року. До 1 квітня чиновники повинні заповнити форму про адреси сайтів або сторінок, на яких розміщувалася пов'язана з ними інформація. Відмова надати ці дані буде загрожувати розірванням службового контракту.

    Ті, хто хочуть вступити на службу, повинні повідомити про свої дії в інтернеті за останні три роки.

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