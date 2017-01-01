  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Росії вантажівка провалилася в яму, яку приїхала засипати

    • Сьогодні, 09:55
    • Розсилка
    БГ Іркутськ

    Витягати спецтехніку довелося екскаватором

    В Іркутській області Росії КАМАЗ провалився у яму, яку приїхав засипати. Як пише «Комсомольська правда» в Іркутську, інцидент трапився в селищі Вихорівка, що в Братському районі.

    Там ще рік тому на пішохідній доріжці утворилося два величезних провали. З тих пір ями огородили бетонними блоками, проте не засипали. А коли засипати одну з них приїхав КАМАЗ, то вантажівка провалилася. Витягати спецтехніку довелося екскаватором.

    «Невже так ніхто нічого і не зробить, - обурюються місцеві жителі в соцмережах. - Ми вже втомилися від запаху каналізації, до того ж [від страху] провалитися в яму».

    Представники фірми-підрядника пояснили - каналізаційні стоки, що розмили ґрунт - перекрили. Комунальники стверджують, що найближчим часом землю на місці провалів утрамбують, уздовж вулиці прокладуть сучасний колектор.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    БГ Іркутськ
    БГ Іркутськ
    У Росії вантажівка провалилася в яму, яку приїхала засипати

    Читайте також
    вантажівки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ