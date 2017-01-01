У Росії назвали ім’я можливого наступника Путіна

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Володимир Путін

«Витоки з Кремля» свідчать, що колишній охоронець Путіна може піти замість нього на президентські вибори в 2018 році

Російський політолог Станіслав Бєлковський повідомив, що наступником Володимира Путіна на посту президента РФ вже в 2018 році може стати нинішній губернатор Тульської області Олексій Дюмін, який раніше керував операцією по анексії Криму. Про це Бєлковський розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, відео якого опубліковано на YouTube.

Політолог зазначив, що Дюмін може піти замість Путіна на президентські вибори, які відбудуться в 2018 році. За словами Бєлковського, про це свідчать «витоки з Кремля».

Політолог говорить, що саме Дюмін користується найбільшою довірою у Путіна. Він нагадує, що раніше Дюмін був охоронцем Путіна, але при цьому проявив себе ще й як хороший менеджер. Також Бєлковський розповів, як Дюмін колись на Далекому Сході нібито врятував Путіна від ведмедя.

Дюмiну зараз 44 роки, він генерал-лейтенант і кандидат політичних наук.

Нагадаємо, активіст Громадського люстраційного комітету, політолог Карл Волох із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомив, що Путін нібито смертельно хворий і його оточення шукає йому заміну.