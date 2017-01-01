У Росії підрахували витрати на забезпечення «ЛНР» електрикою

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Росія буде витрачати на забезпечення «ЛНР» електрикою близько 3 мільярдів рублів на рік

«ЛНР» потрібно близько 400 мегават потужності, в рік це складе близько 2 мільярдів кіловат-годин

Росія буде витрачати на забезпечення «ЛНР» електрикою близько 3 мільярдів рублів на рік. До такого висновку прийшов голова Фонду енергетичного розвитку Сергій Пікін.

Він зауважив, що «ЛНР» потрібно близько 400 мегават потужності, в рік це складе близько 2 мільярдів кіловат-годин. При цьому на російському оптовому ринку електроенергії один кіловат-година коштує 1,5 рубля.

Пікін також припустив, що жодна енергокомпанія не братиме на себе відповідальність за подачу електроенергії в «ЛНР», щоб не потрапити під санкції.

За словами експерта, ці витрати будуть списуватися як втрати в електромережах.

В єдиному експортері російської електроенергії «Інтер РАТ» заявили, що ніякого відношення до підключення «ЛНР» до російських мереж не мають.

Про те, що Росія буде забезпечувати «ЛНР» електрикою, 25 квітня оголосив повноважний представник президента РФ в контактній групі по Україні Борис Гризлов. Він назвав такі заходи «гуманітарною підтримкою».

Нагадаємо, національна енергетична компанія «Укренерго» ввечері 24 квітня повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію окремих районів Луганської області припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

Джерело: Медуза