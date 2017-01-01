У Росії поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом
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Аварія у Дніпропетровській області, 2010 рік
Дві особи загинули
У Росії поїзд зіткнувся із шкільним автобусом. Аварія сталася на залізничному переїзді в Омській області. Згідно з попередніми даними, дві особи загинули, передають «РИА Новости».
Трагедія сталася на нерегульованому переїзді. У мікроавтобусі їхало 10 дітей. Загинули водій і ще одна особа. Одну дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Подробиці ДТП досі встановлюються.