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    У Росії поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом

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    Аварія у Дніпропетровській області, 2010 рік
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    Аварія у Дніпропетровській області, 2010 рік

    Дві особи загинули

    У Росії поїзд зіткнувся із шкільним автобусом. Аварія сталася на залізничному переїзді в Омській області. Згідно з попередніми даними, дві особи загинули, передають «РИА Новости».

    Трагедія сталася на нерегульованому переїзді. У мікроавтобусі їхало 10 дітей. Загинули водій і ще одна особа. Одну дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

    Подробиці ДТП досі встановлюються.

    ДТП водій аварія
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